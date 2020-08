El presentador volvió a ser tendencia en redes sociales; Juan Diego Alvira, de nuevo blanco de críticas por entrevista en Noticias Caracol.

El informativo es el más visto de la televisión colombiana.

Por esta razón, lo que allí sucede nunca pasa desapercibido, tanto lo bueno como lo malo.

Esta mañana, Juan Diego Alvira volvió a ser tema de conversación en redes sociales.

En esta ocasión, fue por una entrevista que realizó al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuleta, con quien habló sobre seguridad.

Lo que Alvira cuestionaba con insistencia es si sería correcto "atacar" a un ladrón si no hay policía presente para ayudar a un ciudadano que está siendo víctima de robo.

Esto, a raíz de un caso en el que una persona atropelló a un ladrón que acababa de cometer un atraco.

Zuleta, por su parte, dio a entender que sí sería válido "atropellar" a un ladrón.

Para el presentador esto es inaceptable, pues lo correcto es llamar a la Policía.

Sin embargo, en redes le recordaron a Alvira que muchas veces las autoridades tardan demasiado en llegar, y en casos violentos puede ser demasiado tarde para la víctima.

Así fue la entrevista que dio de qué hablar:

En redes, estas fueron algunas de las reacciones:

Juan Diego y su exagerado amarillismo, crítica y arma novela, mediocre. El gobernador pide solidaridad y hacer algo, NO hacer justicia por propia mano, gran diferencia #amarillistaJuanDiego

Hoy Juan Diego Alvira me Ha decepcionado profundamente! Es un descarado! Atacando al gobernador por querer justicia, no esta bien lo que quiere o pide el gobernador. Pero atacarlo así? Por cosas asi no veo Caracol. https://t.co/ZzHLQPsgq2

— Esta llamada la estan oyendo esos HPS! (@Davidfnc_) August 26, 2020