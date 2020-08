La tremenda joya que le regalaron a Mónica Jaramillo y que no dudó en chicanear

View this post on Instagram

¿Quién la quiere? Para mis seguidores… @casting.joyeria @castingjoyeriausa y yo @monicajaramillog ; traemos un concurso por el mes del amor y la amistad . Un regalo único y personalizado ✨Gargantilla en oro 18kt con una inicial de 5.5 mm. Esto es lo que tienes que hacer: 1- Seguir las cuentas de instagram @casting.joyeria @castingjoyeriausa y @monicajaramillog 2- Darle like a esta publicación 3- Comentar esta foto mencionando 2 amigas y a esa persona especial💑👫que quieres que tenga este hermoso regalo usando el hashtag de tu ciudad y #castingjoyeriataller. *Puedes comentar tantas veces como desees* Esas 3 personas nos deben seguir (válido a nivel internacional). El ganador será elegido aleatoriamente, tendrás oportunidad de participar hasta el 1 de septiembre . El 2 de septiembre se anunciará el ganador, sino está en Colombia ,sólo correrá con gastos de envío. ¡Suerte! 🤩