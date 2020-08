"Doom Patrol habla sobre la necesidad de sanar": Diane Guerrero

Doom Patrol (en español Patrulla condenada), es protagonizada por Brendan Fraser (Robotman), Matt Bomer (Negative Man), April Bowlby (Elasti-Woman) y Diane Guerrero (Crazy Jane). Este elenco conforma un escuadrón bastante disparejo y con particulares historias. Esta serie es considerada como la continuación de la historia que vemos en el cómic Titans, que apareció por primera vez en las historietas de The Brave and The Bold, en 1964.

Luego de una primera temporada estrenada este mismo año, se anunció el regreso de la serie para una segunda parte este 4 de septiembre, con un total de 9 capítulos. Esta se podrá ver tanto por HBO como por HBO GO.

A propósito de esta segunda parte, conversamos con Diane Guerrero (Crazy Jane) en rueda de prensa para conocer más de lo que veremos en estos nuevos capítulos, así como la buena acogida que ha tenido el show.

Para empezar, Diane se declaró enamorada de su personaje, que sufre de un trastorno de identidad disociativo. En pocas palabras, tiene múltiples personalidades, pero de allí también deriva su "súper poder".

"Creo que el hecho de tener muchos personajes en uno es exactamente lo que más me atrajo, fue muy emocionante hacer el papel de Crazy Jane por primera vez, nadie la había interpretado en la vida real", comentó Guerrero. "Ella siente todo muy profundamente, es algo que recibo como un regalo porque me ha permitido expandir mis capacidades, sobre todo con un personaje que tiene problemas con los que te podrías identificar de una u otra forma. Este es el tipo de historias que me gusta ver en pantalla, me encanta que existan historias diferentes de superhéroes. Quiero seguir haciéndome las preguntas que se hace ella, y que la audiencia se pregunte cómo está su propia salud mental. Además, quiero que todos entiendan que todos podemos tener traumas, pero podemos usarlos como un súper poder que nos permite sanarnos y sanar a otros. Me gusta pensar así porque creo que en el poder que tiene nuestra sanación individual en la misma sanación que tenemos pendiente como sociedad, creo que Doom Patrol habla de eso. Me enorgullece mucho hacer parte de esto", agregó.

"Quiero que entiendan que todos podemos tener traumas, pero podemos usarlos como un súper poder que nos permite sanarnos y sanar a otros" – Diane Guerrero

Una segunda temporada llena de giros

En la primera temporada conocimos a los personajes de Doom Patrol, y pudimos evidenciar cuáles eran sus fortalezas así como sus miedos y vulnerabilidades. Al reconocerlos en esa naturaleza, es fácil empatizar con el momento en que se sienten traicionados y su mundo se "desconfigura". Por eso esta segunda temporada tendrá varios puntos por resolver de la primera, y será una "montaña rusa de emociones", tal como describe Guerrero.

"Ellos entenderán que lo único real es lo que ellos sienten en su interior, y que ese trauma de cada uno debe ser analizado para poder seguir adelante. Solo así podrán ser las personas que quieren ser y las que el mundo necesita que sean. Los verán atravesando por una montaña rusa de emociones, ojalá con menos dolor", explicó la actriz.

Fecha y hora de estreno: 4 de septiembre, 8:00 p.m.

Para el caso puntual de Crazy Jane, veremos a una mujer que, a la larga, solo quiere proteger a su niña interior. De allí derivan sus múltiples personalidades y emociones, y también su poder. Así es como Guerrero ve a su personaje, con quien ha logrado identificarse a pesar de su complejidad: "Para mí ha sido un proceso fascinante, en el que además he podido traer algo de lo que yo misma he sentido en este personaje, no sufro del trastorno de identidad disociativo, pero ciertamente he tenido ciertas emociones más que otras, y este show hace un trabajo espectacular al mostrar ese aspecto del personaje".

