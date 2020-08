"Para mí la nueva temporada de 'Absentia' es la mejor": Patrick Heusinger

¿Qué pasará con Nick durante esta temporada?

Creo que lo primero que se debe decir es que, para mí, se trata de la mejor temporada de la serie. La verdad es que todo el equipo trabajó mucho, entonces logramos llevar la historia y los personajes al siguiente nivel. Y ahora sí, hablando de Nick, creo que se enfrenta a su temporada con más acción porque lo secuestran, entonces está peleando constantemente, y no solamente hablando de lo físico, también respecto a lo sicológico.

Entonces, para esta temporada tuvo que esforzarse más…

Sin duda, representó un gran recto actoral para mí porque tuve que hacer muchas acrobacias, al mismo tiempo que debía decir diálogos y mantenerme en el personaje. Además, tengo que contarles que hubo algunas escenas tan fuertes, que no pude hacerlas. Entonces me tocó delegarle algunos momentos de tensión a un doble. Pero la verdad es que la mayoría de momentos los viví yo en cuerpo y alma.

¿Cómo ve la relación entre Nick y Emily esta temporada?

Creo que desde el comienzo de la serie tanto la producción, como Stana (Katić) y yo, estábamos muy claros que entre ellos no podría haber amor después de tantos años separados y de tanto dolor. Pero eso sí, teníamos clarísimo que debían tener una relación cordial, ya que tienen un hijo en común. Así que debía tratarse de una pareja que se tiene respeto y se habla bien por amor a su hijo. Aunque eso sí, esta relación también ha sido una evolución, porque no iban a tener la mejor relación desde la primera temporada. Entonces, en los nuevos capítulos lo que veremos es justamente una evolución de esa relación.

"Creo que Stana Katić es un vivo ejemplo de las mujeres de ahora, que son capaces de hacer miles de labores al mismo tiempo", Patrick Heusinger.

Ahora bien, ¿cómo es su relación con Stana Katić?

Quiero contarles que al comienzo, para las grabaciones de la primera temporada, no conocía el trabajo de Stana. Sin embargo, ha sido enriquecedor encontrarme con una mujer que, además de ser una gran actriz, también es excelente a la hora producir esta serie. Creo que ella es un vivo ejemplo de las mujeres de ahora, que son capaces de hacer miles de labores al mismo tiempo.

¿Quién es Patrick Heusinger luego de darle vida a Nick Durand?

Soy una persona completamente diferente, empezando porque ahora tengo más dinero (risas). Mentira, creo que con Nick he crecido inmensamente como actor. Y es que ahora me siento en la capacidad de escoger bien a un personaje y he entendido que no todo personaje es para uno. Eso sumado a que he evolucionado como actor. Ahora soy un Patrick que sabe muy bien qué debe hacer cuando llega un estudio de grabación.

Si tuviera a Nick en frente suyo en este momento, ¿qué le diría?

La verdad no le hablaría de su vida, ni de los aciertos y los errores que ha cometido en la producción. Yo simplemente me limitaría a agradecerle todo lo bueno que ha hecho por mí. Y es que Nick se convirtió en mi primer personaje serio, después de tener personajes intermitentes en diferentes programas. Estaba haciendo audiciones en todas partes y nada cuajaba, hasta que él apareció. Yo quería un personaje con más responsabilidades y entonces él llegó. Para mí, Nick es un ángel.

Los nuevos miembros del elenco

Para esta tercera temporada se unieron al elenco Geoff Bell y Josette Simon. Bell le dará vida a Colin Dawkins, un pulido y elegante "facilitador" profesional, quien hace parte de una organización criminal internacional y que se caracteriza por hacer todo con estilo y clase. De otro lado, Simon interpretará a Rowena Kincade, una exinstructora de Quantico y agente de inteligencia. Desde hace varios años Kincade ha observado a Emily, pero no está claro si es amiga o enemiga.

