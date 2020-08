La tragedia desconocida de actriz de 'La vendedora de rosas' con sus hijos

View this post on Instagram

"La vendedora de rosas" (1998) Dirección: Victor Gaviria. Guion: Víctor Gaviria, Carlos Henao, Diana Ospina. Fotografía: Rodrigo Lalinde, Erwin Goggel. . "Mónica es una joven hundida en la violencia y el maltrato, que decide huir de su familia y vender rosas para intentar sobrevivir en un territorio dominado por las pandillas". . "La vendedora de Rosas" es una película colombiana, inspirada en la historia de "La pequeña cerilla", un cuento del escritor danés Hans Christian Andersen, y en las vivencias de Mónica Rodríguez, una joven que el mismo realizador conoció mientras esta desvalijaba autos y vendía rosas, por esto el nombre del largometraje. Mónica iba a ser la encargada de interpretar el personaje protagónico, pero por atrasos en la producción, debido a la falta de dinero, la chica creció por lo que ya no calzaba con la visión de Gaviria, sin embargo, una amiga de Mónica tomó el rol principal, Lady Tabares. Lamentablemente Mónica Rodríguez jamás pudo ver su película, ya que falleció a los 17 años por un disparo. . La película se desarrolla el día de navidad y nos recuerda a filmes como "Los Olvidados" de Luis Buñuel o a otras pertenecientes al neorrealismo italiano, ya que a través de las aventuras de sus jóvenes protagonistas podemos ver la cruda realidad de una parte de la sociedad colombiana. El mismo director dijo que prefería trabajar con actores naturales porque son ellos los que logran narrar de manera fiel sus propias realidades. . . . . . . #elcinenosmueve #cinecolombiano #colombia #cine #cinema #cannes #victorgaviria #lavendedoraderosas