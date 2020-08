La actriz reveló que la pareja atravesó un momento difícil en su convivencia; Johanna Fadul y Juanse Quintero, al borde del divorcio.

En entrevista con Andrés Wilches, Johanna Fadul habló de su vida personal.

Como muchos saben, la pareja ha vivido varias pruebas difíciles a lo largo de su matrimonio.

Después de perder a sus gemelas durante el embarazo, Johanna sufrió algunos desbalances hormonales.

De hecho, reveló que no había tenido el periodo en varios años.

Por esta razón comenzó a ver un endocrinólogo, con quien inició un tratamiento para regular sus hormonas.

Lastimosamente, esto también afectó su ánimo, y le costaba llevarse con su esposo.

Para hacer las cosas más complicadas, estuvieron viviendo con los padres de Juanse mientras les entregan su nuevo apartamento.

Esto hizo que no tuvieran privacidad y comenzaran las discusiones.

Por esta razón, tuvieron que mudarse antes de tiempo por su cuenta para salvar su matrimonio, que cada día estaba más golpeado.

"Yo no quería ver a mis suegros, no quería ver a Juanse, quería salir de esa casa, yo hablaba con el endocrino y le decía, ‘de verdad, estoy hasta que me separo’", contó Johanna.

