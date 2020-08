La confesión ocurrió en una conversación de los dos con Juan Diego Alvira, a trevés de Instagram. La confesión de Inés María Zabaraín sobre la vez que conoció a su esposo Jorge Alfredo Vargas.

Su amor no se dio a primera vista, y cuando se conocieron, sus personalidades no fueron muy compatiibles.

A pesar de que los dos fueron a la Universidad Javeriana, Inés María admite que no se acuerda para nada de él, ya que estaba tres semestres por debajo de Vargas. Sin embargo, Jorge Alfredo si se acuerda de ella.

Luego volvieron a cruzar sus caminos en el Noticiero QAP, en donde ella comenzó a trabajar como reportera sin haberse graduado y Jorge Alfredo era uno de sus superiores, el jefe de redacción.

Entonces Juan Diego Alvira le preguntó a Inés María cómo fue la relación en ese momento.

“Eso fue chistoso, porque entramos a QAP y ese pobre Jorge creo que sufrió mucho como jefe de redacción, primero, porque no lo había sido, y, segundo, porque todos éramos unos niñitos sin experiencia. No funcionábamos como un reportero que ya lleva la vida entera, que maneja la fuente, y tenía que tenernos paciencia. Jorge es bastante acelerado, un poquito estresado, y yo soy el polo opuesto; entonces, me caía gordo. [Me decía:] ‘Que la nota, que por qué no la tengo, que pa’ cuándo’. Yo iba a mi ritmo y él al suyo, entonces, creo que los dos nos caímos un poco gordos”.

El amor comenzó a crecer cuando llegaron a presentar juntos el noticiero QAP.

“Como que ahí nos conocimos y después de un tiempo, ajá, me empezó a caer… y yo caí [risas]”, puntualizó Inés María.

En este momento la pareja tiene 24 años de matrimonio y el próximo mayo cumplen sus bodas de plata.

