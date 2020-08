¿Ana Sofía Henao volvería a realizar portadas para cuadernos? Esto respondió la modelo.

Muchos colombianos recuerdan estas libretas de su época estudiantil. ¿Ana Sofía Henao volvería a realizar portadas para cuadernos?

La modelo paisa es recordada porque durante años fue la protagonista en las aulas de clases en el país.

Ana Sofía fue la portada de una popular marca de cuadernos y acompañó a muchos estudiantes durante su aprendizaje escolar.

Y aunque desde hace mucho no la vemos en las agendas, recientemente dejó la duda en sus seguidores de si volvería a hacer este proyecto.

Por medio de la popular dinámica de 'preguntas y respuestas', uno de sus seguidores le indagó sobre este tema y Henao no dudó en responder.

"¿Volverías a sacar cuadernos?", fue la pregunta que realizó su seguidor. A lo que la modelo respondió que "No sé. Me lo han preguntado tanto y me lo piden tanto, que a lo mejor sí".

Muchos han manifestado que la idea es buena y comprarían los cuadernos.

