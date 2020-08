Julieta Venegas: "Me gusta romper los estereotipos de lo que es una mujer a mi edad"

Julieta Venegas está lista para lo que será su live streaming acústico bajo el título de Íntimo este 22 de agosto.

La cantautora mexicana charló con Publimetro desde su casa en Buenos Aires, Argentina, para compartir sobre estas nuevas formas de conectar con la gente y las reflexiones que deja este momento que vive el mundo a causa de la pandemia del Covid-19.

También estará apoyando el festival virtual ¡Va por el crew! que se realizará el 28 de agosto

"Es importante ayudar a toda la gente que está detenida, que se detuvo su fuente de trabajo cuando pararon los conciertos, como todos los técnicos y técnicas que trabajan en la industria es súper importante apoyar, que le entren con lo que puedan. Vivir un festival de otra manera será una nueva experiencia".

¿Cómo se reactiva Julieta Venegas?

— Es un momento para reactivar, no sé si diría que no estaban pasando cosas en Internet, pero si definitivamente con esto de la cuarentena nos volcamos a la tecnología, para aprovechar la posibilidad de vernos; es decir, me refiero en lo cotidiano, porque quién no tiene Zoom todo el día, no solo de trabajo, sino personal, para los amigos, clases, talleres o lo que sea, es increíble.

Creo que es una manera de hacer cosas, porque cuando empezó todo esto mucha gente también los pedía, como para dar ánimos. Esto te da la posibilidad de no sentirte tan encerrado o encerrada.

¿Qué nos puedes adelantar de este show acústico virtual?

— Mis invitadas son Yorka, un grupo chileno que va a abrir el show, así que no nos vamos a conocer personalmente, pero vamos a compartir plataforma. Me gusta mucho lo que hace Yorka, porque son una chavas que llevan un rato dando vueltas y me gustó lo que hacen, buen pop muy personal, eso se me hace interesante.

Lo que voy a presentar es un poquito de todo, es una mezcla de canciones, algunas sacadas del baúl y otras que tenía mucho que no tocó, algunas nuevas versiones.

Estuve en febrero presentando este formato en México, pero estoy cambiando algunas canciones haciendo unos movimientos de repertorio, pero el formato es el mismo, yo tocando cuatro instrumentos como piano, guitarra y acordeón.

Siento que es una manera de hacer un encuentro bien esencial y será la primera vez que lo voy a presentar así completo, a ver cómo se siente eso [risas].

¿Cómo se encuentra tu salud musical?

— Estoy en un momento lindo, porque justamente me lo preguntas, estoy con maripositas en la panza, porque estoy empezando a construir nuevas canciones. Escribí varias canciones en la cuarentena, que me gustan mucho y tengo ganas de grabar. Había tenido mucho tiempo sin tener nada, estaba completamente desarmada, no tenía equipo para poder grabarme; ahora volví a una independencia de trabajar sola y estoy súper contenta con eso.

Por un lado, me sigue gustando escribir canciones, como la canción misma que para es la esencia de todo. Después como vestirla, armarla, producirla, toda esa parte que también disfruto mucho.

He logrado un momento de sorprenderme con encontrarme con cosas que me gustan, no sé, el tema de qué estilo es una canción no me parece lo más importante, sino la historia que cuenta la canción, qué te dice, qué quiere expresar, eso me interesa más.

¿Cuál es la mayor necesidad de Julieta Venegas?

— Creo que con este show pasad mucho eso, como en un estado o necesidad de conectar con la gente, con lo que estoy transmitiendo a la gente que esta cerca de mi, desde la energía que me dan hasta la que doy. La música tiene algo muy mágico de intercambio, de energía.

Se me hace chistoso cuando me dicen: 'Debes estar agotada?, no, la verdad los shows no agotan, sino al contrario siento que hay un intercambio de energía que es muy bonito, por eso siento que no te quita. A la vez esta gente que no me conoce y que de alguna manera (…), siempre siento esto, como ganas de conectar, conquistarlas y compartir”.

Cumplirá 50 años de vida

Julieta Venegas cumplirá 50 años, el próximo 24 noviembre.

"Me gusta, la verdad todas las edades me parecen lindas, estar vivo me parece lindo. Más que nada me parece lindo como un poco hasta romper los estereotipos de lo que es una mujer a mi edad, más bien estoy en un momento súper lindo, porque siento que llego a esta edad habiéndome armado, desarmado, armado y desarmado varias veces, como para hacer el balance de mi vida, es como decir: 'De aquí en adelante a ver qué onda"".

Frases de Julieta Venegas

“Esto (pandemia) me genera mucha tristeza y un montón de angustia con todo lo que ha pasado”.

“Si tenemos vida podemos aprender de las experiencias”.

“Si estoy activa, tampoco siento la necesidad de estar en una agitación constante, pero tampoco puedo seguir esperando para hacer algo”.

"Es increíble que se conecte gente de México, Chile, Colombia, Argentina, esos shows no existían, ahora tenemos esa posibilidad".

¿Cuándo y dónde ver a Julieta Venegas?

Julieta Venegas Íntimo Live Streaming es la presentación que sus seguidores en todo el mundo podrán ver a través de la plataforma www.julietavenegas.live este 22 de agosto en una sola transmisión para todo el mundo: 19:00 horas (Colombia, Perú, Ecuador y México), 20:00 horas (Chile y Bolivia), 21:00 horas (Argentina) y a las 02:00 horas (España).

Entrada electrónica en www.julietavenegas.live

