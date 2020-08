¡Ya nació el hijo de Taliana Vargas y esta es la primera foto del pequeño!

View this post on Instagram

Gracias Dios mío por la llegada de Antonio Alejandro en este momento tan confuso para la humanidad. Estamos felices y Tali está bien. Un saludo muy especial a los demás padres y madres que como nosotros han sido bendecidos con un bebé en medio de la pandemia. 🎼💃🏻¡Nació varón! 🕺🏻¡Señores nació varón! ¡Que crezca con la mente sana y cantando esta canción! 🎹🎺