De seguro no lo sabía, pero hubo una polémica que generó Natasha Klauss por haberse casado con su primo.

Pasión de gavilanes es en la actualidad la novela más vista en Colombia, a pesar de ser una repetición.

Sus personajes siempre están dando de qué hablar, como por ejemplo, Sarita Elizondo.

Quien interpretó a Sarita fue la actriz Natasha Klauss, quien además de su personaje, también ha dado de qué hablar por su vida personal.

Y es que, hace ya varios años, muchos la juzgaron por haberse casado con su primo, Marcelo Grecco.

La pareja finalmente se separó, pero siguen siendo grandes amigos.

Sin embargo, los comentarios respecto al tema no han parado.

Por eso, hace poco, la misma Natasha decidió responder por qué se casó con él, a pesar de ser familia.

"Como no me crié con él, porque él vivía en Uruguay y yo en Colombia, no lo veía como un primo, no tenía la connotación del primo", contó en un live.

La polémica que generó Natasha Klauss por haberse casado con su primo

Además, también habló de cómo fue su matrimonio:

"En ese momento no te podías casar entre primos hermanos por la iglesia católica. Nos casamos por lo civil y siempre postergamos el rito porque los dos teníamos el concepto de estamos unidos, o sea no necesitamos nada más".

Cabe mencionar que hace un tiempo, la misma Natasha afirmó en otro live que su ex se parece mucho a Franco Reyes, o mejor dicho, a Michel Brown.

