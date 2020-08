Muchos momentos fueron para morir de pena durante las grabaciones, como por ejemplo, la incómoda escena íntima que protagonizaron Sara y Franco de Pasión de gavilanes.

La pareja, es para muchos, la favorita de los televidentes.

Y aunque tuvieron varios momentos de amor, uno de ellos los dejó marcados.

La historia la contó Michel Brown en medio de una entrevista con Día a Día.

En la escena ambos estaban acostados sobre paja.

Y fue muy incómoda porque grabando desnudos, el esposo de Natasha por ese entonces se encontraba presente.

"Trabajaba en RTI y andaba dando vueltas por ahí”, contó.

Pero eso no fue todo:

“A Rodrigo Triana se le ocurrió la gran idea de, para que yo no estuviera completamente desnudo, ponerme una tanga brasilera. Entonces, no sé si me daba más pena estar desnudo delante de Natasha o que se quede conmigo la imagen de esta coquita".

