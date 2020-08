¿Elizabeth Loaiza ofendió a Mara Cifuentes con terrible mensaje? Las críticas en su contra no se hicieron esperar.

Mara se ha convertido en una de las modelos más importantes del país.

Muchos aman su personalidad, y además, halagan su belleza.

La modelo suele subir varias fotos ligera de ropa y en traje de baño, pero esta vez no fue una foto, sino un comentario el que llamó la atención.

Se trató de un comentario publicado por Elizabeth Loaiza, y que muchos tomaron como una ofensa.

“Los pezones de los hombres no tienen ninguna función específica. No es probable que tengan función alguna, a no ser que la ciencia logre que los hombres se embaracen”, aseguró.

El mensaje estuvo acompañado de unos emoticones riéndose, y fue entonces cuando comenzaron las críticas.

Y es que muchas personas aseguraron que Elizabeth había tenido toda la intención de ofenderla.

Mara jamás contestó al comentario y Elizabeth tampoco se refirió a la lluvia de críticas.

