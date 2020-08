¡El DC FanDome se amplia a dos eventos globales!

Para brindarles la mejor experiencia posible a los fans, DC FanDome se acaba de ampliar a dos eventos globales: el primero el 22 de agosto, DC FanDome: Hall of Heroes, y una segunda experiencia on demand denominada DC FanDome: Explore the Multiverse, que tendrá lugar el 12 de septiembre, donde los fans podrán crear su propia aventura.

En el DC FanDome: Hall of Heroes los fans se verán transportados a un mundo épico diseñado personalmente por Jim Lee, con programación especial, charlas y revelaciones exclusivas de una amplia gama de películas, series de TV, juegos, cómics y más. Este supershow de ocho horas de duración estará disponible para los fans de todo el mundo, que podrán verlo exclusivamente tres veces en un periodo de 24 horas.

En el DC FanDome: Explore the Multiverse los fans podrán crear su propio cronograma. Lo genial de este evento es que será on demand, lo que les permitirá armar su propia experiencia única, a través de la herramienta denominada “scheduler”. El scheduler para el evento del 12 de septiembre comenzará a funcionar en una fecha a anunciar. ¡Estén atentos a recibir más noticias!

