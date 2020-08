Después de la novela le costó quitarse de encima la imagen que había creado; este es el actor de Pasión de gavilanes que quedó encasillado por su papel y no conseguía trabajo.

La producción regresó a la pantalla chica desde el mes de julio.

Pasión de gavilanes despierta nostalgia en más de uno, así como una curiosidad por la manera en que se hacían anteriormente las novelas.

Así las cosas, los actores y otros detalles de la producción han vuelto a ser noticia.

Por ejemplo, el actor Sebastián Boscán fue uno de los que ha recordado su paso por la novela.

Entre las cosas que recuerda, está el hecho de que muchos lo encasillaron en el papel que hizo en la novela.

De esta forma, le costó mucho salirse de "Leandro" y mostrar otras facetas suyas dada la popularidad de la novela.

“La gente pensó que yo era así", relató el actor en entrevista con Día a día.

"Dejaron de llamarme a trabajar porque se imaginaban que yo era así, le decían a mi mánager ‘no, a esa ‘loquita’ no me la mandés pa’ este casting, que no me funciona’.

Por fortuna, gracias en parte a su cambio físico y su insistencia, varios volvieron a ver su potencial y regresó a la actuación.

