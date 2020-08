Así suena la música dentro de la 'Mente' de Dylan Fuentes

El nombre de Dylan Fuentes puede resultarle familiar a quienes lo vieron en el Factor XS, programa al que llegó siguiendo los pasos de su padre, Gustavo Fuentes, vocalista del grupo Élite. Además de estar inspirado por la música Dylan se ha abierto paso en la pantalla, pues ha hecho parte de producciones como Francisco el matemático (RCN, 2017) y Siempre bruja (Netflix). Sin embargo, en los últimos dos años se ha enfocado en la música, y su más reciente lanzamiento es prueba de ello.

"Mente es una canción que quisimos que generara en el público muchas emociones", dice Dylan, quien presentó una balada a ritmo de reguetón con la que quería hablar de sus pensamientos en una relación que le genera algunas dudas y lo lleva a sobreanalizar la situación. "Sí quería que fuera un tema que la gente escuche y se pare a bailar, que les den ganas de estar feliz, de estar bien con el ritmo y la melodía. Pero así mismo queríamos que fuera una melodía que transmitiera mucho sentimiento y nostalgia, por así decirlo", agregó.

En esta canción, Dylan relata lo que pasa con un noviazgo que aparentemente se está acabando, pero donde quizás parte del problema no es real y solo está dentro de su mente. De ahí el título del sencillo, que también es un abrebocas del EP que está preparando el artista. "La canción habla de esa persona que está ahí, es tu pareja, pero comienzas a notar un cambio en las cosas que dice y en cómo actúa. Son cosas que nos pasan a todos… ves un cambio en esa persona y se te comienzan a pasar por la cabeza muchas cosas. Es un mensaje, creo yo, de que a veces tanto pensar y darle tanta mente a las cosas te lleva a sentir cosas que quizás no son necesarias en el momento. El sentido que yo le doy con el nombre de la canción es ese; muchas de las cosas que sentimos son creadas por nuestra propia mente. Bipolar, que es mi anterior sencillo, también es de esta misma línea, las dos canciones tienen un sentido muy similar. Son comportamientos que causa la misma mente. Es como el encierro, yo cuando estoy solo en mi cuarto me pongo a pensar demasiado, y me estreso, como soy hiperactivo, si no estoy haciendo cosas me desespero", cuenta.

Esta canción inicialmente fue idea de los productores Rozo y Albert Hype, pero luego fue Tainy quien dio la idea de agregar a Mau y Ricky a la mezcla. No se equivocó, y los hermanos Montaner resultaron ser justo lo que le faltaba a la canción. "Yo el tema lo escuchaba antes con mi voz y me encantaba, pero ya cuando ellos entran pensé… '¡ok! entraron con el sentimiento que ya estaba y le añadieron aún más', entonces sí hacían falta esas voces ahí. Estoy feliz con cómo quedó la canción", comenta Dylan.

En años recientes, este cantante también publicó otras sonadas colaboraciones, como Tu amiga (Justin Quiles, Lennox y Llane) y Uber sex, con el fallecido artista Legarda.

Faceta como actor

Aunque Dylan ha tenido la posibilidad de actuar en proyectos de Netflix, como Siempre bruja, actualmente se encuentra dedicado exclusivamente a la música. "Yo estaría en este momento en México grabando una serie, pero por la música dije que no, porque quiero estar enfocado en esto, quiero dar toda mi energía a esto. No sé si sea muy radical, pero ahora mismo no quiero actuar, aunque no descarto retomarlo dentro de unos años", dice.

2017: El año en que Dylan Fuentes fue nominado a un TvyNovelas en la categoría de actor revelación

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí