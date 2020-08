La modelo sigue mostrando su belleza en redes sociales. Jéssica Cediel posó en ropa interior y descrestó a más de uno.

Con frase "el dulce sabor del chisme" la modelo y presentadora Jéssica Cediel subió a sus redes una candente fotografía.

En la imagen, la famosa conductora, aparece en ropa interior color negro mostrando su armoniosa figura.

En redes sus seguidores elogiaron la imagen, en la que Cediel posó, sin maquillaje, al natural.

Actualmente Cediel es una de las presentadoras colombianas más queridas por la audiencia hispana en Telemundo y Univisión donde ha laborado.

Pese a sus rupturas amorosas, la modelo sigue adelante con su carrera.

En entrevista con la revista Aló, aseguró que no planea por el momento regresar a Colombia. Seguirá radicada en Estados Unidos.

"No. Por ahora, siento que tengo mucho por hacer todavía en Estados Unidos. Las cadenas más importantes, que son Telemundo y Univisión, saben quién soy y me respetan. He recibido propuestas para volver al país; de hecho, el año pasado Caracol, que es mi hogar, me propuso algo, pero se nos cruzaba con el Exatlón. La idea es seguir yendo y viniendo", comentó,

