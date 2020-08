Así se veía Daniela Pachón antes de ser presentadora de 'Noticias Caracol'

View this post on Instagram

#tbt 19 años y mi ciudad bonita de fondo. Cómo te extraño Bucaramanga. Ese día grabamos presentaciones para SobreRuedas, el primer programa de televisión en el que trabajé. Creo que esta foto la tomaste tú @rubendbayona te acuerdas? Tengo nostalgia y gratitud por lo vivido 🥺🙏