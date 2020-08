La hija de Jota Mario se roba el show mostrando su cuerpazo ligera de ropa

View this post on Instagram

Si la situacion no lo permite, tú mente puede decidir. 🐚 Se preguntarán porque jodo y jodo con la playa y con las ganas desenfrenadas que tengo de tener arena en los pies. Pues ha sido un proceso para mi desacostumbrarme a lo que siempre tuve (y también siempre valoré) —- vivir al lado Del Mar… o por lo menos a 15 mins. Yo elijo traer la playa a mi, y al tiempo disfrutar de lo que tengo ahora y podrá escaparse en un parpadeo. m e n t a l i d a d ☀️ Hasta que nos veamos 🧜‍♀️ 🌊 ••• @costera_bw