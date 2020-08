Tremendo error de Carolina Soto en 'Día a Día' fue para chistes entre los presentadores y televidentes

View this post on Instagram

¡Nuevo reto! Recrea #LaPortadaMusical de tu disco favorito y cada semana entregaremos un televisor a la que tenga la mayor cantidad de ‘me gusta’. Esta de Selena Gómez, la envía María Velásquez desde Pasto. Tú también puedes participar enviando tu imagen a nuestro whatsapp 3183588881.