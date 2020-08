"Más allá del género, lo que realmente importa es el espíritu de la canción": Vicentico

¿Por qué darle una nueva forma a Ain’t Got No, I Got Life?

Se dio en el estudio de grabación, y es que, arreglando unos acordes, se me vino a la mente la canción de Nina Simone. Después de eso la seguimos tocando porque sí, pero luego nos dimos cuenta que podía funcionar y terminamos grabándola con un nuevo aire. Creo que la canción ha tenido que atravesar diversos momentos de la sociedad y siempre parece que fuera hecha justo para ese instante, así que, por qué no darle su espacio en medio de esta problemática mundial.

La letra de este tema, como usted lo dice, cuadra perfecto con este momento que estamos viviendo porque nos habla de perderlo todo para darnos cuenta que lo esencial no está en lo material, sino en lo espiritual…

La verdad es que hago canciones y después me cuesta bastante explicarlas. Siento que me quedo corto con las palabras, me gusta más hacer canciones y que la misma música sea la que cuente la historia. Pero el tema, además de lo que mencionas, también habla sobre la gran cantidad de sentimientos que tenemos guardados, y que ahora, más que nunca, deberíamos demostrar.

El videoclip de esta canción también toca fibras porque es nostálgico, íntimo y hasta un poco retro…

La verdad es que todo se hizo antes de la pandemia. La canción la grabé el año pasado, y después, entre enero y febrero, estando de vacaciones, filmé bastante con mi teléfono, pero por diversión, no porque pensaba grabar un video. De vuelta a Buenos Aires seguí filmando y me encontré con un amigo que es cineasta, nos pusimos a pegar esas imágenes, y bueno, el resultado es el video que acompaña este tema.

Esta canción hace parte de su nuevo disco. ¿Ha podido seguir trabajando en este a pesar de la cuarentena mundial o ya lo tenía armado desde antes?

Yo comencé a grabar meses atrás y terminé el álbum en diciembre del año pasado. Y lo cierto es que ahora sí estoy grabando cosas pero solo por pasar el rato, no es nada serio y tampoco tengo el deseo de que se convierta en algo serio. Cuando empezamos con la pandemia me dije a mí mismo que ya había trabajado lo suficiente y que lo mejor era usar este tiempo para descansar.

¿En esa nueva producción veremos otras reversiones? ¿Cómo viene ese álbum?

No tengo es la única canción que es un cover, el resto de las canciones son mías. Y lo cierto es que aunque todas están conectadas de alguna manera, se diferencian porque cada una tiene un universo musical diferente. Por ejemplo, se van a encontrar temas grabados con la orquesta completa, otras que solo están acompañadas de una guitarra y algunas que tienen los arreglos del compu. En realidad, a la hora de crear un tema lo primero que pienso es en la música y en la letra, y después veo qué ropa le queda mejor. Entonces en este disco no puedo hablar de que hay un género en especial, se mezclan todos.

