Con elegancia, Vanessa de la Torre se despachó contra quienes atacaron su entrevista a Iván Duque

Luego del revuelo decidió no guardar silencio, y en una columna, Vanessa de la Torre se despachó contra quienes atacaron su entrevista a Iván Duque.

La presentadora fue bastante halagada por la entrevista que le realizó al presidente Iván Duque hace unos días.

Sin embargo, también fue fuertemente criticada por algunos.

Y por todo esto, decidió dedicar su nueva columna en El País para hablar de eso.

"Cuando un periodista tiene al frente a alguien poderoso y no le pregunta lo que toca es porque cree que el entrevistado no es capaz de contestar o porque el periodista no es capaz de preguntar, palidece el oficio".

En su columna asegura que se trata de su trabajo, y justamente, su trabajo es cuestionar.

Al final pide respeto, asegurando que los comentarios negativos y nada constructivos, son otra forma de cohibir y censurar.

"El irrespeto es tratar al otro como si fuera incapaz. Y hacer memes y mensajes mentirosos para tildarlo a uno de lo que no es, es infame, peligroso y no contribuye en nada al bienestar de una sociedad que necesita sobre todo, escucharse. Y cuestionarse".

Presidente Duque, ¿no cree que se está extralimitando al defender públicamente a Álvaro Uribe y pedir su libertad? Escuche lo que respondió el mandatario ante este cuestionamiento de Vanessa de la Torre (@vanedelatorre) >>> https://t.co/SNbFP5woYU pic.twitter.com/YWmAXPoopA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 5, 2020

