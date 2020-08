Jay Max nos habla de las despedidas en 'Si te quedas', su nueva canción

Este sencillo vio la luz en Medellín, gracias a que JAY MAX está trabajando de la mano de reconocidos productores del género urbano, como Juan David Rivera, más conocido como Dj Pope (socio, confidente y mano derecha de J Balvin), quien apadrinó la producción del sencillo, con su marca musical 574, un colectivo que busca apoyar e impulsar nuevos talentos y de cierto modo, conectar a Medellín con el mundo.

La canción es una secuencia de beats y melodías, que se complementan con la letra que lleva al desprendimiento emocional y el respeto por la decisión de partida de quien ha sido tu compañero o compañera. Cualquiera que sea la decisión, estará bien. En conclusión, una letra de amor.

El videoclip fue grabado en el emblemático Time Square en Nueva York, en medio de la coyuntura de la pandemia, lo que permitió plasmar en la pieza audiovisual, la belleza y magnificencia de una ciudad durmiente a causa del confinamiento derivado del COVID- 19.

JAY MAX ya había publicado algunos sencillos en inglés como Here With Me o Say To You, de su primer EP, y sencillos que compartió en sus plataformas digitales sin ninguna pretensión comercial, pero que fueron el puente para exponer su talento y permitir que el colectivo 574 le encontrara y se fijarán en él.

