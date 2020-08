Varias personas se lo habían dicho en sus redes sociales; Yina Calderón admitió que su cirugía de glúteos no quedó del todo bien.

En su cuenta de Instagram, Yina ha mostrado varias veces su figura.

A través de varias publicaciones ha posado con poca ropa, haciendo énfasis en el tatuaje que se hizo en sus nalgas.

Sin embargo, algunas reacciones no han sido precisamente "piropos".

En sus fotos, muchos critican el aspecto de su trasero.

En los comentarios de sus publicaciones más de uno le ha hecho saber a Yina que algo parece estar mal con su cirugía.

Y ahora la misma influenciadora lo admite, pues sus implantes han hecho que su cola se vea "caída", tal como ella misma expresó.

Cabe recordar que estos implantes fueron puestos para tratar de arreglar la forma de sus nalgas luego de que le retiraran biopolímeros.

Ahora, el problema es que esos implantes se están cayendo.

Por eso mismo, Yina mostró el problema a través de un video en vivo.

Sin embargo, dijo tenerle miedo a la cicatriz que le podría quedar, y se mostró preocupada por recibir incluso peores críticas.

"Si ustedes me hacen bullying con la nalga caída yo no me imagino con la cicatriz”, dijo.

De momento, no se sabe si accederá a la cirugía, pero varios de sus seguidores le aconsejaron hacérsela.

