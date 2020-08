Muchos quedaron sorprendidos al escuchar que Mónica Jaramillo casi se queda sin esposo por una pelea en una rumba.

Mónica es una de las presentadoras más queridas de la televisión.

Desde hace varios años la vemos en Noticias Caracol.

Y justamente, este tiempo en la pantalla chica ha dejado claro que es una mujer bella y talentosa.

Pero además de ser una excelente profesional, Mónica también es una esposa y madre.

Y justamente, en medio de un live con Juan Diego Alvira, hizo una confesión respecto al comienzo de su relación con Luis Eduardo Valencia.

La pareja se conoció justo cuando Mónica estaba saliendo de una relación.

Y en medio de una fiesta, se dio el momento definitivo que pudo haber terminado mal, pero finalmente, los hizo tener una relación y formar un hogar.

“Estábamos en una rumba en Medellín con unos amigos y él intentó besarme y yo me le quité y le dije: ‘Es que yo acabo de terminar una relación’. Entonces, él se enojó y me dijo: ‘¿Cómo así? Si llevamos 20 días saliendo’. Entonces, yo dije: ‘Esto no es conmigo, no me voy a meter en una película tan rápido, cuando apenas estoy saliendo de otra', y me fui, y le dije a una amiga que me bajara el bolso que no me quería quedar”, dijo.

Sin embargo, Luis Eduardo la siguió y le dijo lo siguiente:

“Mónica, yo decidí que usted va a ser una persona muy importante en mi vida, yo no sé si usted el día de mi matrimonio va a estar como madrina o como novia, pero va estar, entonces no pelee conmigo. Ese día yo dije: ‘Es un hombre demasiado especial, es el hombre de mi vida, yo quiero estar como novia’”.

Las revelaciones de la presentadora las podrá ver en el siguiente video desde el minuto 33:48:

