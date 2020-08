La verdad detrás de las nuevas fotos de Lina Tejeiro en la casa de Andy Rivera

View this post on Instagram

¡No han vuelto!😥 Debido a que varios de nuestros seguidores nos están mandando la reciente historia de Andy y la publicación de Lina, queremos confirmarles que en efecto es un #tbt y no se encuentran juntos 😢 Cabe mencionar que Andy suele producir y grabar varios de sus discos en esta casa. Sin embargo, no está con la actriz en estos momentos😳 Otro detalle que podemos asegurarles es que esa vez que Lina viajó a Medellín el cantante le obsequió los mismos zapatos💕 . . . #linatejeiro #andyrivera #linatejeirofans #linatejeiroyandyrivera #laoficial #laoficialremix #colombia #medellin #bogota