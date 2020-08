(VIDEO) Pareja de exparticipante de 'Protagonistas de Novela' confesó brutal golpiza

View this post on Instagram

Ángel Love, como es mejor conocida en redes, expresó que el influenciador no la ayudó con su depresión y lo que hizo fue empeorarla psicológicamente 😰 Además, relató que hace dos días sufrió lo que al parecer fue una sobredosis y su novio no la ayudó y lo que hizo fue golpearla 😱 Asimismo, confesó que él lo único que hizo fue llamar a la policía y que la dejaron tirada en el piso de la sala por una hora casi muriéndose 😥 Por último, un poco indignada confesó que Alexander se fue de rumba esa noche sin importarle su estado de salud 😓