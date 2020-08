La actriz compartió una imagen que conmovió a muchos. (FOTO) El primer trabajo de Carmen Villalobos en televisión que pocos recuerdan.

Carmen Villalobos es una de las actrices más queridas por los colombianos. Gracias a su carisma y su forma de ser ha acumulado muchos seguidores a lo largo del tiempo.

La actriz siempre ha estado orgullosa de sus proyectos y tiene una larga trayectoria profesional. Lo que muchos no saben es que su carrera inició en el programa infantil 'Club 10'.

Así lo recordó Carmen al publicar una foto de la época en que participó en la producción. Allí Villalobos hacía el papel de "Abi", una de las hermanas mayores de los personajes principales.

Aunque la imagen había sido compartida en el año 2014, los internautas la recordaron y la hicieron viral en las últimas horas.

#TB Me encontré esta foto de lo primero que hice en televisión… El programa se llama #Club10 del canal Caracol en… Posted by Carmen Villalobos on Wednesday, June 11, 2014

Muchos internautas no podían creer que es la misma actriz, pues no recordaban su participación. Otros de sus fanáticos escribieron que "no le ha pasado el tiempo".

Lo cierto es que la actriz siempre se ha caracterizado por su belleza y talento en la pantalla.

(FOTO) El primer trabajo de Carmen Villalobos en televisión que pocos recuerdan.

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.