Sara Uribe habló de la "cruz" que carga a cuestas, ¿tiene que ver con su separación de Guarín?

Hay gente que siempre tiene una piedra en la mano y otra en la boca👄 y no saben que cada una de las personas que nos cruzamos en el camino están (estamos) pasando por procesos. . Nadie sabe lo que el otro tiene dentro, o el peso, o la cruz, o sus motivos. . Todos están (estamos) librando una batalla. Sé amable sin motivo. Se siente bien.💗 . (Y sea cual sea tu batalla, sigue brillando. Y si no te sientes brillando hoy, ponte iluminador 🌟🔆💖 Ábrete camino ante la adversidad con tu luz interior🌟)