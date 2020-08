Combate Freestyle es el escenario donde los mejores exponentes de esta especialidad se batirán a duelo mostrando toda su creatividad y agilidad para crear rimas, en una competencia en formato Seven to Punch. La cita es hoy a las cinco de la tarde en www.youtube.com/canalspacetv, y si no alcanza a verlo, podrá repetirlo dando clic en el mismo link o viendo el video que encontrará al final de la nota.

Combate Freestyle ofrecerá una previa de 20 minutos para ir entrando en calor, para luego dar comienzo a la competencia, que consta de dos instancias de 25 minutos. En cada una de ellas, los participantes se enfrentarán en una dinámica con múltiples encuentros de 2×2 (dos frases y dos réplicas). Los siete MC se batirán a duelo para conservar la posición de líder, porque quien lo logre por mayor tiempo, será el campeón.

Los protagonistas de esta inédita batalla serán Dominic, Jony Beltran, Rapder, Zticma, Yoiker, Wizard y RC. Junto a ellos estará Trafikante de Almas, rapero mexicano con más de 20.000 seguidores en redes sociales, quien oficiará como host.

El jurado lo componen Ezko, Sipo y K Road, todos ellos con carreras y conocimientos suficientes para analizar y catalogar el desempeño de los participantes.

Space presenta 'Combate Freestyle', su nueva apuesta virtual

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí