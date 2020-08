Hasta insultos se llevó por expresar su opinión. El mensaje de Adriana Lucía tras la captura de Uribe que dividió las opiniones en redes.

El país quedó paralizado tras conocerse la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe. El exmandatario es investigado por presunta manipulación de testigos y presunto fraude procesal.

Y desde que se supo la noticia, las redes sociales han estallado con todo tipo de comentarios. Políticos, famosos y personas del común han manifestado su opinión por este medio.

Opiniones que han estado divididas entre los que rechazan la medida y los que apoyan la detención.

Es el caso de la cantante Adriana Lucía, que se ha visto muy activa en temas políticos desde hace un tiempo.

La artista manifestó su opinión ante el tema por medio de su cuenta de Twitter. Comentario que dividió las opiniones de los usuarios.

"Generaciones paralizadas por el miedo; no hables, no digas, no opines, cállate. El miedo sigue rondando, no es fácil librarse de él, pero sueño un nuevo tiempo para Colombia", fue el mensaje que compartió Adriana.

Las palabras de la intérprete fueron duramente cuestionadas por algunos y apoyadas por otros.

Dedíquese a lo q medianamente sabe y en lo q no logró ser famosa, ojalá su alegria no se le devuelva.. el karma existe y no somos jueces y menos dueños de ninguna verdad absoluta.. jetona!! — SOF (@Gloriascobos) August 4, 2020

No te preocupes… ahora si parece que la justicia esta trabajando. Esperaré con la de wisky para brindar cuando lo condenen. El colmo fuera que no. — JUAN SANCHEZ (@jmsanchezbe) August 4, 2020

Miedo a que sus amigos de las FARC y la Corte Suprema, con la complacencia de su antiguo empleador santos se confabulen para encarcelar nuestro viejo querido. Vieja ramplona y asquerosa. — leo (@leonvaliente80) August 5, 2020

Total Adri, yo mido lo que escribo solo por miedo, aquí no se puede escribir nada, pero hoy soyyyyu tannn felizzz como dice Richie Ray! — Nolsa (@Norilii) August 4, 2020

