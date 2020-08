La foto de Vanessa de la Torre que es para llorar, pero también para reír

Muchos no han dudado en comentar y compartir una foto de Vanessa de la Torre que es para llorar, pero al mismo tiempo, también hace reír.

Vanessa es una de las presentadoras más queridas de Colombia, y eso se nota tanto en la pantalla chica, como en las redes.

En su Instagram cuenta con más de 400 mil seguidores, y todo ellos siempre están pendientes de sus publicaciones.

Y fueron sus seguidores quienes no dudaron en comentar una nostálgica foto de Vanessa, que al mismo tiempo, es para reír.

En la imagen se pueden ver las muñecas de sus hijas, y todas ellas tienen tapabocas.

Junto a la foto publicó el siguiente mensaje:

"Uno no sabe si entristecerse o alegrarse. Mis hijas le hicieron tapabocas a sus barbies con las medias que estaban disparejas (y las que no, también). Es su nuevo mundo. Es una imagen divertida, pero es triste también. Me alegra saber que entendieron lo del tapabocas para todos siempre. Ojalá el mundo de ellas vuelva a ser como era: libre".

