¡Lo que muchos esperaban! Disney Plus ya tiene mes de lanzamiento en Latinoamérica.

Por fin Disney Plus llegará a Latinoamérica y realmente no podríamos estar más felices, pues después del anuncio de esta plataforma, no se había dicho nada sobre el lanzamiento de esta en Latinoamérica.

Después de meses de especular y de la simple promesa de que podríamos ver Disney Plus en 2020, se hizo realidad y ya tenemos una fecha de estreno de la plataforma.

Esta llegará a nosotros en noviembre del 2020, con eso estamos ya un paso más cerca a poder maratonear a Los Simpson sin entrar a páginas con miles de virus

¡Disney+ llega a Latinoamérica en noviembre! Más información en: https://t.co/m5yTZ9lib3 — Disney Prensa México (@DisneyPrensaMX) August 4, 2020

#DisneyPlus se podrá contratar en Latinoamérica este próximo mes de Noviembre! #Disney ha hecho oficial en su última llamada de inversores que la plataforma abrirá suscripciones en Latinoamérica en dicho mes. Mientras tanto envíanos DM si aún no haces tu prueba. pic.twitter.com/IC5IqR2GW3 — Disney Plus Latino (@InfoDisneyPlus) August 4, 2020

Así es como nos lo hace saber el perfil oficial de Twitter de Disney Prensa México, en donde lo dejan muy claro y muy directo: Disney+ llega a Latinoamérica en noviembre.

Recordemos que recientemente Disney anunció que la esperada pelicula Mulán será estrenada por dicha plataforma ante la crisis de coronavirus.

Aún no han anunciado cuánto será el costo de la subscripción.

Con información de Fayerwayer.

