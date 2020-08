Mary Méndez presumió sus curvas con diminuta ropa deportiva.

View this post on Instagram

Foam rolling, y yo le daba poca o cero importancia a esta práctica, que parece fácil pero es dolorosa y extremadamente necesaria, sobretodo para quienes nos damos fuete🔥 es un masaje fuerte e intenso para estos músculos que se ponen tiesos🥴🥴🥴 – activa y recupera la musculatura – alivia tensión muscular – activa circulación Ya hoy en dia para mi es un dolor absolutamente necesario 🔥🔥🔥 #foamroller