Le dan palo a Daniella Álvarez por hacer fiesta familiar en plena pandemia

Daniella Álvarez hizo una fiesta familiar en plena pandemia, violando una de las medidas de seguridad en esta época y la cual genera una gran cantidad de contagios. . En los vídeos se ve que no hay distanciamiento social, muchos sin tapabocas y un niño que interactúa en la calle sin tapabocas previo a la fiesta. . Los seguidores de Daniela criticaron su actuar.