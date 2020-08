Catalina Gómez preocupa a los televidentes: no estuvo en 'Día a Día' y no ha aparecido en redes

View this post on Instagram

Viernes!!! Con #jeansandblousesbycatagomez y con un look muy femenino!! Asimétricos y flores disponibles en dos tonos y estampados. Pedidos por WhatsApp 3146948065 y en @jeansandblouses.jyb Accesorios @mariasantaaccesorios @sagarajoyasyaccesorios