Actriz de 'Pasión de gavilanes' se destapa y revela lo mucho que sufrió en medio de las grabaciones

Muchos secretos y momentos difíciles se conocen hasta ahora. Por ejemplo, una actriz de Pasión de gavilanes se destapa y revela lo mucho que sufrió.

Se trata de Lorena Meritano, quien aún no ha aparecido en la producción de Caracol.

Sin embargo, cuando aparezca se dará cuenta que hizo un gran papel, y por eso mismo, se ganó el odio de los televidentes.

En medio de una entrevista con People en Español, confesó que en medio de las grabaciones ni podía salir a la calle porque terminaban insultándola gracias a Dinora.

“Lo que lloré por filmar Pasión de gavilanes. Me decían cosas horribles en la calle. Mi papá me decía que era porque lo estaba haciendo bien para calmarme. No podía ir al supermercado. Una anécdota increíble que recuerdo mucho es que una señora me comenzó a gritar barbaridades en un centro comercial en Bogotá”.

Y agregó: “Y en realidad era así, la gente me odiaba y me insultaba porque en verdad mi papel estaba generando sentimientos en la gente. Es un buen indicio en nuestro trabajo”.

