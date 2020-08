Revelan inédita foto de los últimos días de Diomedes Díaz.

View this post on Instagram

Hoy recuerdo…. que en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separo nunca nos soltamos de la mano. hoy mañana y siempre te voy a amar y recordar. mi corazón siempre será un altar para ti mi esposo lindo gracias por todo tu amor te extraño mucho Dios te tenga en su reino 🙏🙏