Felipe Spain y Zorbeats: los productores colombianos detrás de grandes éxitos

Los hermanos Felipe Spain y Zorbeats son considerados hoy como los productores más cotizados en el mercado norteamericano debido a su trabajo con grandes exponentes de la escena anglo. Su objetivo es aportar un nuevo sonido en la industria musical y plasmar su conocimiento en la creación de éxitos musicales que rompan fronteras.

Felipe Spain, no solo ha trabajado en la creación de temas de artistas como el rapero Kevin Gates, Jackboy y Money Man, sino que también ha obtenido reconocimientos como lo son el disco y sencillo platino por el tema That Way del artista Lil Uzi Vert, los primeros lugares en la lista Billboard 100 con el trabajo discográfico 38 baby 2 de NBA Youngboy, el trabajo junto a Polo G para el sencillo Relentless, y el recibimiento del disco platino y sencillo de oro con 6ix9ine para el sencillo Tic Toc.

A su vez, Zorbeats, a sus 25 años de edad, es el primer productor colombiano en ingresar al Trap Land de Spotify y acumular más de 100 millones de reproducciones en todas sus producciones. Así mismo ha trabajado con artistas como norteamericanos como Yng Fiska, Tyla Yaweh, Young Nad, Lil Pj, Rg Jay Dog, Juliano Sossa, y latinos como Paulo Londra y Tobi Dolezor.

Actualmente ambos productores colombianos pertenecen a importantes compañías editoriales. Por su lado Felipe Spain es artista exclusivo de Sony ATV, y Zorbeats hace poco firmo contrato con Warner Chappell.

