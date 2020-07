Aunque se ven hermosas, lo cierto es que hubo una blusa que hizo sentir incómoda a presentadora de Día a Día, y ella misma lo confesó.

El magazín de Caracol es uno de los más vistos por los televidentes en las mañanas.

Y mucho de su rating tiene que ver con sus presentadoras: Catalina Gómez, Carolina Soto y Carolina Cruz.

Todos los días las presentadoras encantan con sus atuendos, pero una de ellas confesó que se sintió incómoda al lucir una pinta durante esta semana.

Se trata de Carolina Soto, quien esta semana encantó con una blusa ombliguera de flores rojas.

Muchos quedaron matados con su atuendo, pero Carolina confesó se sintió rarísima, pero igual, se atrevió a ponérsela.

Su confesión la hizo en Instagram, mostrando la blusa y escribiendo el siguiente mensaje:

"¡Jueves! Esta semana se me fue volando. Yo mostrando barriga me siento rarísima, pero me atreví un poquito. De aquí no paso. (Mucha abuela)".

La blusa que hizo sentir incómoda a presentadora de Día a Día

