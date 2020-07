En su cuenta de Instagram, Laura Acuña dejó callado a un seguidor que la trató de mentirosa.

La presentadora de RCN no se dejó molestar.

En sus redes sociales, un seguidor no hacía sino decirle que se quitara los lentes de contacto.

Esto, pues no le creía que tuviese los ojos de color claro, algo que siempre le han admirado sus fanáticos.

Así, Laura Acuña se cansó de las críticas de esta persona en particular, de quien nunca reveló la identidad.

Por esta razón, le dedicó una publicación donde demuestra que sus ojos sí son verdes a la luz del sol.

"En ciertas fotos hay una que otra persona que dice que me quite los lentes a ver de qué color son mis ojos, yo no uso y nunca usé lentes de contacto de color, estos los hicieron mis papás", anotó.

Laura Acuña dejó callado a un seguidor que la trató de mentirosa



Al ver la foto, varias personas la llenaron de halagos.

Sin embargo, no faltaron quienes insistieron en que no era verdad.

En los comentarios, alguien comentó que sí era cierto que ella tenía los ojos claros y que la prueba es que su hija, Helena, también los tiene así.

