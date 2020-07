¡Jéssica de la Peña confirma que está embarazada, después de los 40!

View this post on Instagram

Que dicha contarles y hablar de este tema con ustedes. Primero porque las buenas noticias se comparten y hoy fue el día que había escogido para hacerlo y segundo porque estoy segura que este video le va a servir a todas aquellas mujeres que tantas veces me han preguntado por la maternidad después de los 40. Sí se puede!!! Mi consejo de siempre será, cuídense, no sientan MIEDO nunca, pero sobretodo, JAMÁS se conformen con menos de lo que se merecen y esperan!!! Siempre le daré gracias a Dios por la familia que me regaló, porque yo la pedí así tal cual, la soñé, la esperé y llegó en mi momento ideal, cuando estaba lista!!! Para ustedes estas palabras con mucho amor, el mismo que uds me demuestran todos los días por aquí! @ernesto_chalela ❤️❤️❤️❤️