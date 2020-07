¿La recuerda? Esto ha sido de la vida de 'doña Hortensia' de Pasión de Gavilanes

En el programa La Red la reconocida actriz fue recordada y entrevistada. Esto ha sido de la vida de 'doña Hortensia' de Pasión de Gavilanes.

Durante el programa contó que el confinamiento no la detiene, pues aún en cuarentena, constantemente está presentando 'castings' desde casa con la ayuda de su hija y de su nieto, con quienes vive.

Estaba a punto de salir ascena con la obra 'Caliente, caliente', en el Teatro Santafé, en Bogotá, pero la cuarentena arruinó el lanzamiento, que era el 17 de marzo.

También contó que, aunque se siente bien de salud, no deja de tener algunos achaques que vienen de tiempo atrás.

"He tenido algunos problemas de rodilla, pero eso fue desde que empecé en el Teatro La Candelaria. Tuve una caída y me fregué una rodilla", cuenta.

"Se safó la rótula y durante muchos años molió los huesos. Entonces eso me molesta, aunque realmente no me impide trabajar", afirma la veterana actriz.

Aunque se supone que se tiene que practicar una segunda cirugía en la rodilla, por el momento Inés Prieto prefiere aliviarse con algunas medicinas y remedios, debido a que este procedimiento es un poco complicado.

Lo que más añora en estos momentos, como muchos, es que acabe la cuarentena y pueda volver a hacer lo que más le gusta: actuar en obras de teatro.

