Recientemente reveló que aunque están casados, tendrán una relación abierta. María Gabriela Isler confiesa que Mauro Urquijo apoya que ella esté con otros hombres.

La esposa del actor colombiano Mauro Urquijo dio unas declaraciones que impactaron a más de uno.

María Gabriela Isler confesó que "ahora disfrutará más de los hombres", aunque se encuentra casada.

Esta revelación la hizo comentando que no podía cohibir más sus deseos, según palabras de Isler.

Según también comentó, su esposo estaría de acuerdo con su decisión y la apoya.

"De una vez les dejo claro que cambié el chip de mi mente y el de Mauro también. No me voy a cohibir más, si me ven con algún hombre no se vayan a poner a publicar nada. Yo soy libre y no me gusta las escondidas", manifestó Gabriela.

Esta revelación la hizo por medio de sus redes sociales, aunque también ha dado declaraciones en televisión nacional.

