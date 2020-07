Así respondió Lorena Meritano a mujer que la agredió por su apariencia tras el cáncer.

View this post on Instagram

Así a diario … A diario. Publico y por privado. Dios bendiga estas almas. Es lo único que tengo para decir. E insisto: No somos piedras. Somos humanos, nos merecemos respeto y no podemos seguir permitiendo este tipo de agresiones. Muchas personas llegan al suicidio por personas cómo estas que las agreden con sus comentarios. Esto tiene que parar. Dios bendiga el alma de esta persona hoy y siempre. #Buenasnoches