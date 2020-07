¿Qué piensa la hija de Marbelle sobre su papá? ¿Qué dice de las crudas escenas que ha mostrado la novela de RCN?

Esta semana ha dejado a los televidentes emocionados, y es que luego de varias semanas, nació Rafaella, la hija de la cantante en Amor sincero.

Hasta la misma Rafaella publicó en sus redes una parte de su nacimiento en la novela.

En esa escena se puede ver a su papá y también a sus abuelos.

Y por esa razón, muchos se preguntaron qué piensa Rafaella sobre su papá, Royne Chávez, quien ya murió.

Y fue la misma Marbelle quien acabó con todas las dudas en un live de Instagram.

“Ella entiende mucho las situaciones de la vida, todas las circunstancias, todo lo que lleva a que esas cosas sucedieran, mi inexperiencia, el tipo de relación que teníamos, pero ante todo, nunca quise que mi hija viera a su papá de una mala manera".

Y agregó: "Creo que siempre lo que le he hablado a mi hija de su padre han sido las razones por las que en su momento me enamoré de él y creo que valora mucho la historia de su padre, que no justifica muchas cosas, pero que le hacen entender a uno el por qué de su actitud y de muchas cosas que él decidió en su vida”.

