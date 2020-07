¿Protagonistas de Pasión de gavilanes terminaron odiándose luego de la novela? Y es que las delicadas palabras de una actriz tienen pensando a varios.

Las declaraciones fueron de Danna García, quien le dio vida a Norma Elizondo.

En medio de un live con Lorena Meritano, reveló que su pasó por la novela no fue el mejor.

De acuerdo con la actriz, hubo celos cuando su personaje tomó protagonismo.

Y al parecer, eso hizo que las otras dos actrices le tomaran un poco de rabia.

“Tal vez mis compañeras no sabían que yo no tenía ningún interés profesional, o sea, yo no estaba buscando ni triunfar ni ser la reina de las novelas haciendo eso, ni sobresalir, porque mi corazón estaba todavía en una transición entre lo que yo venía de vivir de mi vida personal, que era mi prioridad".

Además, también reveló que algunas personas intentaron poner a los demás en su contra y "yo me doy cuenta tarde", agregó.

Sin embargo, cabe mencionar que con el regreso de la novela Natasha Klauss, Paola Rey y Danna se han etiquetado en diversas publicaciones, y parece que dejaron ese mal momento atrás.

