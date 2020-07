La programación de la Cinemateca de Bogotá se conecta con todo el país

View this post on Instagram

#Agendate con la charla inaugural de @eurocinecolombia – Festival de Cine Europeo en Colombia. Las invitadas: Almudena Carracedo, directora de #ElSilenciodeOtros y Patricia Ayala, documentalista colombiana, quienes estarán hablando del poder del cine, sobre todo del cine de no ficción, para romper con el silencio ¡Sin duda una cita a la que no se debe faltar! 📅 23 de julio – 4 p.m. Transmisión en vivo a través de nuestras cuentas de Facebook y Youtube, Facebook de @eurocinecolombia y el sitio web www.idartesencasa.gov.co. Vive el Festival en nuestra #SALAVIRTUAL🎥 del 22 al 31 de julio. Adquiere tus entradas en www.cinematecadebogota.gov.co [Link en la bio]