(Video) La tremenda escena de celos que Luisa Fernanda W le armó a Pipe Bueno

Los famosos también tienen momentos bochornosos, y la pareja vivió uno en medio de una escena de celos que Luisa Fernanda W le armó a Pipe Bueno.

Desde que anunciaron que están juntos, la pareja ha dado mucho de qué hablar.

Y ahora más que están esperando su primer hijo.

Ahora son centro de los comentarios por un live con Alejandra Azcárate.

Y es que en la conversación Pipe contó una escena de celos que le armó Luisa.

Y todo porque pensó que estaba coqueteando con una amiga de ella.

"Estoy hablando de una situación en específico donde no estaba pasando nada. De hecho, ella como que confundió una amiga de ella, y cuando llegó se dio cuenta que no, y se calmó, pero llegó a jalarme".

En su defensa, Luisa Fernanda dijo lo siguiente: "Yo por lo general no soy tan fastidiosa, ni celosa, soy como muy tranquila, pero cuando veo algo que no, no me importa nada, al grano".

El momento, contado por la misma pareja, lo podrá ver a continuación:

La tremenda escena de celos que Luisa Fernanda W le armó a Pipe Bueno

