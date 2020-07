Amparo Grisales justificó que Ivan Duque llamara "vieja esa" a la senadora Aída Avella

View this post on Instagram

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó un video queriendo mostrar que el presidente Iván Duque estaba poniendo atención a la respuesta de la oposición, sin embargo, terminó grabando lo que dijo Duque y no fue nada gracioso: "Que la vieja estaba diciendo que dónde estaba yo, que si no estaba escuchando". #presidencia #Duque #IvánDuque #Presidente #DíaDeLaIndependencia